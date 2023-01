© IMAGO / Wavebreak Media Ltd

Spannend, schön und vielfältig – klingt doch nach dem perfekten Reiseziel. Um attraktiv zu wirken, kommunizieren Städte und Destinationen genau so. Eine Untersuchung der Managementberatung Brand Trust hat gezeigt, dass eine zu breite Kommunikation Gästen die Differenzierung verwehrt. In ihrer Studie "Auch in Zukunft eine Reise wert?" fordern die Studienautoren Colin Fernando und Vedad Bakovic Tourismusmarken zu mehr Mut auf.