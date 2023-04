Die zweite Staffel des Branded Entertainment Formats ist jetzt auch Kabel Eins gestartet

Nach der Premiere mit Markus Krebs im vergangenen Jahr ist dieses Wochenende die zweite Staffel von "Asbach Deutschlands bester Partykeller" mit leicht geändertem Konzept gestartet. Das Heimwerker-Showformat soll mit einem neuen Moderatorenteam das Comeback der traditionsreichen Weinbrand-Marke unterstützen.

Die Staffel umfasst vier Folgen und ist auf Kabel Eins und Joyn zu sehen. Am eigentlichen Konzept der Sendung hat sich nichts geändert: Erneut treten zwei Teams gegeneinander an, um mit möglichst kreativen Ideen "Asbach Deutschlands besten Partykeller" zu bauen. Unterstützt werden die konkurrierenden Teams von jeweils einem Coach: Moderator, Sänger und Reality-Star Jürgen Milski und Mark Kühler, der vielen Fernsehzuschauern als "Heimwerker-König" bekannt ist. Die Gastgeberrolle in der Sendung übernimmt Komikerin Mirja Boes. Sie bewertet die beiden Partykeller und kürt das Gewinner-Team.

Asbachs Investition in das eigene TV-Format ist Teil der Comeback-Geschichte des Unternehmens. Asbach gehört zur Semper Idem Underberg AG, deren Umsatz sich von 2008 bis 2019 fast halbierte und deren Mitarbeiterzahl von 1000 auf rund 160 Mitarbeiter sank. Seitdem befindet sich das Unternehmen auf einem Erholungskurs, zu dem speziell Asbach mit einem verjüngten Produktportfolio deutlich beiträgt.Steffen Ostendorf, Senior International Brand Manager Asbach: "Asbach steht längst nicht mehr nur für Weinbrand, sondern erreicht mit dem Mix-Klassiker Asbach Cola und Produkt-Innovationen wir dem Barista-Likör ‚Asbach Coffee + Cream‘ neue Zielgruppen. Dazu passt, dass man uns auch in neuen Umfeldern findet: auf dem Parookaville-Musikfestival zum Beispiel, oder eben zur besten Sendezeit bei Kabel Eins."

Die Auftritte in den jüngeren Freizeitumfeldern haben dabei auch die wichtige Rolle, die in Deutschland fest etablierte Positionierung als Weinbrandmarke aufzubrechen. Denn das in manchen Kreisen als Bezeichnung für "veraltet" sprichwörtliche "Asbach Uralt" ist für die Expansion in jüngere Produktkategorien problematisch. Eine Show zum Thema Partykeller dient daher nicht nur dazu, Awareness für die Marke aufzubauen, sondern soll auch vermitteln, dass die Marke gut zu ausgelassenen Party passt.