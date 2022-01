Musik spielt auch bei der Launchkampagne für den neuen VW Taigo eine Rolle. Und trotzdem ist bei dem jüngsten Auftritt von VW einiges anders. Der Mini-SUV taucht in den Videos der drei sehr unterschiedlichen Künstler eher dezent auf und vor allem wenig werblich auf. Der klassische Markenabbinder mit Logo fehlt. Infos zum neuen Modell gibt es in den Videos auch keine. Warum auch, es geht erstmal um Elektrobeats, Rap und Indie.Weder VW noch Team Voltage als verantwortliche Agentur wollten eine klassische Kampagne konzipieren, sondern lupenreinen Branded Content, zugeschnitten auf eine junge Zielgruppe, bei der die drei Kunstschaffenden Yugen Balkrok, Chris James und die Band Gheist mitschreiben und mitgestalten sollten. „Wirklich erfolgreiche Kampagnen schafft man nur, wenn man als Marke neue Wege geht und traditionelle und moderne Kanäle schlau kombiniert. Es geht darum, ganzheitlich zu denken - das Konzept muss einen Bedarf der Menschen treffen, der Produktion müssen Freiheiten gegeben werden und die Media-Ausspielung muss passend zur Lebenswelt der Zielgruppe stattfinden", erklärt, Leitung Marketing Content Volkswagen, den Ansatz. Und so ist das neue Modell in den drei Musikvideos der Künstler mach stärker zu sehen und eben mal weniger. Die Storylines und die Ideen für die Visuals stammen aus der Feder der Musiker und aus der von Regisseur. Sie haben ihre Vorstellungen und Idee umgesetzt. "Komplette künstlerische Freiheit" heisst das. Die Integration des Taigos soll authenisch wirken, nicht aufgesetzt.

Das sind die Macher hinter der Kampagne Volkswagen:

Jochen Sengpiehl, CMO

Tobias Talmon, Leitung Marketing Content

Matthias Beiche, Marketing Content ICE

Birte Drews, Marketing Content ICE

Torne Krüger, Marketing Content ICE

Lina Zwilling, Marketing Content ICE





Team Voltage@DDB

Tim Wettstein, CCO

Sarah Bensel, Business Director

Lars Jakschik, Creative Director

Maximilian Müller, Senior Copywriter

Lilli Ridder, Senior Art Director

Felix Genzmer, Digital Strategy

Kristina Kupper, Senior Strategist

Sebastian Störmer, Senior Art Director

Felix Pannach, Art Director

Alisa Pisu, Account Director

Alina Hoefert, Senior Account Manager

Anna Kandasamy, Global Communications Director PHD Global/Voltage



Musikrecherche Track & Fields





Regie: Jens Wirtzfeld

Produktion: Represent Film





Plumpes Product-Placement wäre wohl der Tod des Vorhabens. Weil nur auf diesem Weg ein ganzer Strauß an vielfältigen Assets entsteht, so die Macher, die man als Werbemittel nutzen kann, die aber nicht wie Werbung um die Ecke kommt. Um die Millennials zu erreichen, sei das unabdingbar, heißt es. „Gute Kampagnen leben heute mehr von kollaborativer Kreation als jemals zuvor. Agenturen und Marken müssen lernen, Verantwortung auch mal zu teilen. Ob mit CreatorInnen, anderen Marken oder in diesem Fall eben mit MusikerInnen", sagt Tim Wettstein, CCO bei. Loslassen können, das war nicht immer die Philosophie bei VW.Um die jungen Menschen zu überzeugen, oder vielleicht besser zu begeistern, setzen die Strategen zudem auf unterschiedliche Musik-Genres mit teilweise gefälligen Cruising Sound und in der Wie-bringen-wir-es-unter-die-Leute-Strategie auf eine Mischung aus Paid, Owned und Earned Media. Neben den eigenen VW-Kanälen und denen der drei Musiker, die schon vor dem Start der Kampagne die Neugierde angefacht hatten, spielen bei der reinen digitalen Kampagnen Instagram, Youtube und Spotify eine wichtige Rolle. "Wir glauben, dass diese Kampagne Volkswagen einer jüngeren Generation wieder näherbringen wird", sagt Anna Kandasamy, Global Communications Director PHD Global/Voltage.Neben den drei Musikvideos, kommen zudem noch Interviews mit den Musikern, Produkt-Edits und Hunderte weitere Still- und Bewegtbild-Assets zum Einsatz, die in allen sozialen Netzwerken platziert werden sollen. Ob das alles am Ende funktioniert, wird sich zeigen. Die ersten Reaktionen in den digitalen Welten sind jedenfalls zumeist positiv.