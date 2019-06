Die Studie: Das Brand-Z-Ranking ist in diesem Jahr zum 14. Mal erschienen. Darin berechnet das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Kantar den Wert von mehr als 166 000 Marken aus über 50 Märkten. Die Basis sind Erkenntnisse aus Markt- und Verbraucherforschung sowie Finanzdaten von Bloomberg und dem Kantar Worldpanel. Befragt wurden weltweit über 3,7 Millionen Verbraucher. Entscheidende Kriterien sind Marktkapitalisierung, Geschäftsergebnis, Produktgestaltung, klare Positionierung und Marktführerschaft.

Digitale Services legen stark zu

Brand Z 2019: Die wertvollsten deutschen Marken

Rang 2019 Rang 2018 Marke Markenwert 2019 (Mrd. USD) Veränderung Markenwert 16 17 SAP 57,528 4% 25 25 Deutsche Telekom 44,219 7% 54 46 Mercedes-Benz 23,355 -9% 55 47 BMW 23,326 -9% 88 62 DHL 16,644 -19% 92 82 Siemens 15,308 -4% 96 93 ALDI 14,692 7% 100 100 Adidas 13,355 7%

Weitere Erkenntnisse aus dem Ranking:

Bernd Büchner

Brand Z 2019: Die 100 wertvollsten Marken der Welt

Rang 2019 Rang 2018 Marke Markenwert (in Millionen US-Dollar) Veränderung zu 2018 in % 1 3 Amazon 315.505 52% 2 2 Apple 309.527 3% 3 1 Google 309.000 2% 4 4 Microsoft 251.244 25% 5 7 Visa 177.918 22% 6 6 Facebook 158.968 -2% 7 9 Alibaba 131.246 16% 8 5 Tencent 130.862 -27% 9 8 McDonald's 130.368 3% 10 10 AT&T 108.375 2% 11 12 Verizon 94.598 11% 12 15 Mastercard 91.929 30% 13 11 IBM 86.005 -11% 14 14 Coca-Cola* 80.825 1% 15 13 Marlboro 71.958 -12% 16 17 SAP 57.528 4% 17 19 Disney 57.007 6% 18 16 UPS 54.899 -9% 19 20 The Home Depot 53.507 13% 20 24 Xfinity 48.889 14% 21 29 Nike 47.360 23% 22 26 Louis Vuitton 47.214 15% 23 18 Wells Fargo 46.468 -15% 24 23 Starbucks 45.884 3% 25 25 Deutsche Telekom 44.219 7% 26 30 PayPal 44.166 25% 27 21 China Mobile 39.322 -15% 28 32 Accenture 39.184 16% 29 22 ICBC 38.432 -16% 30 27 Spectrum 38.423 -2% 31 Neu Chanel 37.006 k.V.m. 32 31 Walmart 36.801 8% 33 35 American Express 35.071 17% 34 61 Netflix 34.290 65% 35 34 Moutai 33.924 6% 36 38 Intel 31.880 13% 37 39 Hermès 30.966 10% 38 33 Samsung 30.369 -6% 39 51 YouTube 29.613 29% 40 43 Ping An 29.470 13% 41 36 Toyota 29.151 -3% 42 57 Cisco 28.861 35% 43 44 L'Oréal Paris 28.376 9% 44 91 Instagram 28.205 95% 45 75 Adobe 27.930 57% 46 78 Salesforce 26.917 58% 47 48 Huawei 26.908 8% 48 28 GE 26.700 -32% 49 37 Vodafone 26.499 -8% 50 45 Oracle 26.488 3% 51 40 Budweiser** 26.317 -3% 52 54 Gucci 25.274 13% 53 81 Uber 24.206 51% 54 46 Mercedes-Benz 23.355 -9% 55 47 BMW 23.326 -9% 56 50 HSBC 23.169 -2% 57 52 RBC 22.845 0% 58 83 LinkedIn 22.816 46% 59 49 China Construction Bank 22.709 -4% 60 60 HDFC Bank 22.705 9% 61 42 Zara 22.581 -16% 62 72 Costco 21.282 17% 63 41 Baidu 20.879 -22% 64 65 Orange 20.728 6% 65 63 Shell 20.669 2% 66 59 JD 20.609 -2% 67 67 Chase 20.514 6% 68 Neu LIC 20.314 k.V.m. 69 56 FedEx 20.176 -9% 70 55 NTT 20.070 -10% 71 Neu Didi Chuxing 20.041 k.V.m. 72 66 TD 19.958 2% 73 73 J.P. Morgan 19.827 9% 74 Neu Xiaomi 19.805 k.V.m. 75 53 Movistar 19.361 -15% 76 76 IKEA 18.949 8% 77 58 Citi 18.878 -11% 78 Neu Meituan 18.760 k.V.m. 79 64 Pampers 18.664 -8% 80 74 ExxonMobil 18.604 2% 81 Neu Dell Technologies 18.486 k.V.m. 82 69 Agricultural Bank of China 18.199 -5% 83 77 Bank of America 17.983 3% 84 71 Colgate 17.567 -5% 85 87 KFC 17.205 14% 86 70 Subway 17.124 -9% 87 Neu Xbox 16.690 k.V.m. 88 62 DHL 16.644 -19% 89 Neu Haier 16.272 k.V.m. 90 86 AIA 16.145 7% 91 68 Commonwealth Bank of Australia 15.795 -18% 92 82 Siemens 15.308 -4% 93 89 HP 15.202 3% 94 95 Lowe's 14.964 14% 95 80 US Bank 14.851 -9% 96 93 ALDI 14.692 7% 97 Neu TCS 14.282 k.V.m. 98 85 Gillette 14.150 -8% 99 99 BCA 13.437 6% 100 100 Adidas 13.355 7%

Auf den Plätzen zwei und drei landen(309,5 Milliarden Dollar; +3 Prozent) und(309 Milliarden Dollar, +2 Prozent). Insgesamt stehen die 100 in dem Ranking abgebildeten Marken für einen kumulierten Wert von 4,7 Billionen Dollar, was einem Zuwachs von 328 Milliarden Dollar entspricht. In einem Jahr haben also die wertvollsten Unternehmen etwas mehr als einen Amazon-Wert hinzugewonnen. (Das komplette Ranking finden Sie unterhalb dieses Artikels)Laut der WPP-Tochter Kantar, die das Ranking erhebt, waren die Hauptgründe für den Aufstieg von Amazon hervorragender Kundenservice, ein ständig wachsendes digitales Ökosystem an Produkten und Dienstleistungen sowie intelligente Zukäufe, mit denen das Unternehmen neue Umsatzquellen erschließt."Als Onlinehändler gestartet, befriedigt Amazon heute Konsumentenbedürfnisse in vielen unterschiedlichen Kategorien: Während das Unternehmen für viele Verbraucher der zentrale Einzelhändler mit einem zehntausende Produkte umfassenden Angebot ist, glänzt Amazon genauso als Streamingdienst á la Netflix oder – mit Services wie Amazon Web Services – als IT-Dienstleister im B2B-Bereich", sagt, Geschäftsführer von Kantar Germany.Apple und Google haben derweil offensichtlich an Dynamik verloren, was etwa unter anderem an der Flaute bei den iPhone-Verkäufen (Apple) sowie Kartellstrafen in Milliardenhöhe (Google) gelegen haben dürfte.hat sogar zwei Prozent an Markenwert verloren. Nutzerschwund in den jungen Zielgruppen sowie wiederholte Datenskandale haben offenbar an der Vertrauenswürdigkeit der Marke gekratzt, was sich negativ auf ihren Wert auswirkt.Zu den großen Erfolgsgeschichten des diesjährigen Rankings gehört eine andere Marke aus dem Facebook-Universum:hat seinen Wert um sage und schreibe 95 Prozent gesteigert und liegt jetzt mit 28,2 Milliarden Dollar auf Rang 44 (2018: 91). Mit(+65 Prozent),(+51 Prozent) und(+46 Prozent) konnten drei weitere Digital-Only-Unternehmen ordentlich zulegen. Die Bedeutung von Software as a Service zeigt sich derweil an den Zugewinnen von(+57 Prozent) und(+58 Prozent). Aus deutscher Sicht ist das Ergebnis durchwachsen. Zwar sind wie 2018 acht deutsche Marken unter den Top 10. Allerdings wechseln sich Plus und Minus bei diesen ab. Währendals wertvollste deutsche Marke, dieundjeweils zulegen konnten, ging es für, dieund die Autobauerundteils deutlich bergab. Während die Post-Tochter zuletzt mit ihren Geschäftsergebnissen haderte, dürfte sich im Falle der Autohersteller der auf der gesamten Branche lastende Druck zeigen.Die Kategorien(+29 Prozent) und(+25 Prozent) wachsen am stärksten, nach wie vor stammen aber zwei Drittel des Gesamtwertes aller Marken aus den Kategorienund. Regional gesehen wachsen asiatische und insbesondere chinesische Unternehmen besonders stark. Von den neun Neueinsteigern des Rankings kommen vier aus dem Reich der Mitte (Didi Chuxing, Xiaomi, Meituan, Haier).Das könnte man als Beleg dafür nehmen, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China offenbar (noch) nicht so stark auf den Wert chinesischer Firmen auswirkt. Zum Gesamtbild gehört allerdings auch, dass das Internet-Unternehmen Tencent 27 Prozent an Markenwert verloren hat, was jedoch immer noch zu einem Platz in den Top 10 reicht.Büchners abschließendes Fazit: "Marken, die auf globaler Ebene erfolgreich sein wollen, müssen über die Grenzen der eigenen Branche hinausblicken. Sie sollten ein Ökosystem schaffen, in dem Konsumenten an verschiedenen Stellen und über unterschiedliche Kanäle hinweg mit ihnen interagieren und die Marke als Teil des Alltags wahrnehmen können."Einzelne Produkt- und Dienstleistungsmarken könnten demzufolge wohl an Bedeutung verlieren, während Marken, die wie Amazon die Konsumenten mit disruptiven Ökosystemen überzeugen und an sich binden, die Gewinner sein dürften. Büchner: "Technologieaffinen, jungen Marken gelingt dies derzeit besser als traditionellen Brands."