Anderthalb Jahre ist es her, dass der globale Mediachef von Adidas, Simon Peel, öffentlich erklärte, sein Unternehmen habe zu lange in transaktionsbasierte Digital-Werbung investiert und darüber die Marke vernachlässigt. In der globalen Marketingszene entbrannte anschließend eine kontrovers geführte Debatte über Wohl und Wehe von Performance Marketing.Nun legen Sportfive und Onefootball neue Forschungsergebnisse zum Verhältnis zwischen Brand und Performance Marketing in Deutschland vor. Ziel ist es, zu verstehen, welche Herausforderungen Marketing-Entscheider bewegen und ihr Handeln beeinflussen.