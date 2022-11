Auch About You macht jetzt in Secondhand

And the winner is: Amazon

"Keep up with the Clicks"

Break the habit, not the planet

TikTok will in den Online-Handel einsteigen und sagt Amazon und Meta den Kampf an

Print-Mailings mit hoher Brand Safety

Dabei ist Brand Safety für eine Werbebotschaft mindestens so wichtig wie die Werbung selbst. Schließlich kann es für das Image des Werbetreibenden entscheidend sein, in welchem Umfeld seine Anzeigen oder Spots erscheinen. Vermarkter und Mediaagenturen unternehmen deshalb große Anstrengungen, um ihren Kunden passende Umfelder zu sichern und Ausrutscher wie die auf Twitter zu vermeiden. Sie legen Block-Listen an, auf denen beispielsweise unseriöse Medien aufgeführt sind. Sie analysieren Keywords, um Artikel mit bestimmten Inhalten und Begriffen gezielt auszuklammern. Manche arbeiten sogar mit Sentiment-Analysen. Diese errechnen die negative Stimmung innerhalb von Beiträgen. "Als Teil der Group M haben wir in den vergangenen Jahren mehr als ein Dutzend Initiativen zur Brand Safety gestartet", sagt Katja Brandt, CEO DACH bei Mindshare. Ein gruppenübergreifendes Responsible-Media-Team sei mit allen relevanten Marktteilnehmern im Austausch und entwickle diese Ansätze ständig weiter.Vor allem die Kanalauswahl spielt bei der Brand Safety eine wichtige Rolle. Grob betrachtet ist das Risiko auf Social Media am größten, mit seinen Werbebotschaften in der Nähe von unpassenden Umfeldern zu erscheinen. Dagegen ist es bei klassischen oder gedruckten Medien eher gering. Solange der Content über den Verleger oder den Medienpartner kontrollierbar ist, sei Brand Safety sehr genau abschätzbar, heißt es bei der Agentur Initiative Media. Aber wenn vorwiegend die User die Inhalte vorgeben, und das gewissermaßen im Sekundentakt, wird es schwierig. Zudem ist die Ausspielung auf Social Media nur bedingt beeinflussbar, die Kontrolle liegt bei den Plattformbetreibern. Und in der Regel bieten diese keine Auswertungen über eine genaue Platzierung an, so Katja Brandt.Damit markiert Social Media das untere Ende der Brand-Risk-Skala. Ganz oben dagegen dürfte das Print-Mailing rangieren . Denn bei dieser Werbeform gibt es kein Umfeld, das Einfluss auf die Botschaft nehmen könnte, es steht für sich allein. "Botschaften von Werbetreibenden können beim Print-Mailing mit hoher Brand Safety platziert werden", sagt Katja Franz, Director Digital Media JOM Group.