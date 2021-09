„Wir glauben fest daran, dass der Handel eine Kraft für den individuellen, gemeinschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt sein kann.“ Merle Meier-Holsten, Visa Teilen

Vielmehr will sich Visa als Netzwerk positionieren, das seinen Mitgliedern Vertrauen, Sicherheit, Akzeptanz und Inklusion zusichert - und das in aller Welt. Das Thema Bezahlen steht dabei weiter im Mittelpunkt, digitale und vor allem mobile Bezahlvorgänge haben dabei aber stark an Relevanz gewonnen. Die werteorientierte Verbraucheransprache soll dem Trend Rechnung tragen, dass die Menschen immer stärker darauf achten, ob ein Unternehmen mit ihnen die gleichen Werte teilt."So wie sich die Welt von einer analogen hin zu einer digitalen bewegt, setzt Visa seine Marke, Produkte und Mitarbeitende sowie sein Netzwerk ein, um die Zukunft des Handels und wirtschaftlichen Austauschs mitzugestalten", sagt, Head of Marketing Central Europe bei Visa. "Wir glauben dabei fest daran, dass der Handel eine Kraft für den individuellen, gemeinschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt sein kann."Insgesamt rollt Visa den Markenrelaunch in diesem Jahr in sämtlichen der über 200 Länder und Regionen aus, in denen die Marke präsent ist. Hierzulande kommen ein TV-Spot, Social Media, digitale und analoge Displays sowie großformatige DOOH-Flächen an hochfrequentierten Orten in Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und München zum Einsatz. Auf den Motiven erscheinen die Antworten von Karteninhaber:innen, Händler:innen und Mitarbeiter:innen auf die Frage: "Visa verbindet Menschen mit Möglichkeiten – welche ist für dich am wichtigsten?"."Wir von Visa stellen bei allem, was wir tun, klar den Menschen in den Mittelpunkt", so Meier-Holsten. "Mit unserer Brand Experience geben wir den Menschen eine Stimme – und schaffen so eine engagierte Diskussion darüber, was heute wichtig ist. Und wie Visa helfen kann, Dinge zu realisieren."Entwickelt wurde die globale Kampagne von. Die Adaption für den deutschen Markt besorgt die Visa-Stammagentur, um Media kümmert sich. Die PR-Maßnahmen verantwortet. Die Überarbeitung der visuellen Indentität von Visa stammt von der Markendesignagentur. ire