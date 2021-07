Bundesliga Brand-Refresh 2021

Mehr zum Thema TikTok, Kids-App und mehr Die digitale Content-Marketing-Strategie der DFL Mehr Bewegtbild, mehr Plattformen, neue Zielgruppen: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) stellt sich bei der Verbreitung digitaler Inhalte künftig neu auf. Was genau die DFL vor hat, erklären Marketing- und Kommunikationschef Christian Pfennig und Andreas Heyden, Geschäftsführer der DFL Digital Sports, im Exklusiv-Interview. Die Bedeutung des On-Air-Designs wird oft unterschätzt. Aus unserer Sicht kann man damit aber sehr viel über eine Marke und ihr Selbstverständnis ausdrücken. Zudem ist es in Zeiten von Personalisierung wichtig, eine passende grafische Grundlage für die digitale Welt zu schaffen", so Pfennig seinerzeit.

Anders als beim Beginn der Rechteperiode 2017 bis 2021, als das Erscheinungsbild der Marke Bundesliga letztmals eine Frischzellenkur verpasst bekam , wurden Liga-Logos als zentrales Erkennungszeichen von erster und zweiter Bundesliga nicht groß verändert - mit einer Ausnahme: "Der Spieler ist nicht nur der Kern der Logos, er bleibt immer im Fokus und gewinnt durch unseren Marken-Refresh weiter an Freiheit – die Gestaltungsmöglichkeiten wachsen noch einmal", sagt sagt, Vice President Brand Design der DFL.Der eigentliche Fokus liegt bei dem Brand Refresh auf den Marken, die für die Liga stehen und sie ausmachen: Den Clubs. Daher werden die Farben der 36 Bundesligisten ab sofort stärker in den Vordergrund gerückt. Damit einher geht auch eine Abkehr vom 2017 eingeführten Flat Design, das vor allem die digitale Nutzung der Bundesliga-Assets erleichtern sollte. Nun ist wieder 3D-Look angesagt.Wer die Bundesliga live oder zusammengefasst bei Sky, DAZN und Co verfolgt, dem wird zudem das neue On-Air-Design ins Auge fallen. Überarbeitet wurden hierfür statische Elemente, Aufstellungsgrafiken und Animationen. Auffälligstes neues Merkmal dürften aber die abgeänderten Spielstände sein: Diese beinhalten künftig nur noch die drei Buchstaben umfassenden Vereinscodes - also etwa FCB für Bayern München.Dabei hat die DFL sich eigenen Angaben zufolge an klassischen Anzeigetafeln aus Stadien orientiert, bei denen die Tafeln noch händisch ausgetauscht wurden. Die Idee: Tradition und Innovation miteinander zu verbinden. Und natürlich soll auch das neue On-Air-Design für den vielfältigen digitalen Einsatz optimiert sein. Bei alldem soll das Wesentliche aber nicht aus dem Fokus geraten: "Beim gesamten Design steht der Fußball im Mittelpunkt", sagt DFL-Manager Markert.Federführend bei dem Designprozess war die DFL-Direktion Marketing & Kommunikation unter Christian Pfennig mit der DFL-Tochtergesellschaft DFL Digital Sports, Geschäftsführer dort ist Andreas Heyden. Beide hatten das neue Design bereits Ende des vergangenen Jahres im HORIZONT-Interview angekündigt - und dessen Relevanz für die Markenbildung hervorgehoben: "Unterstützt wurde die DFL von drei externen Dienstleistern: Die langjährige DFL-Partneragenturzeichnete vor allem für Key Visuals verantwortlich,war im im Bereich Motion Design und On-Air-Packaging tätig.setzte unter anderem die Live-Spiel-Grafiken um. ire