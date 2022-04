© Aldi Aldi ist das wertvollste Handelsunternehmen in Europa

Der Einzelhandel gehörte zu den wenigen echten Gewinnern der Corona-Pandemie. Das zeigt sich auch in dem neuen Ranking der stärksten Einzelhändler des Beratungsunternehmens Brand Finance. Demnach führen drei deutsche Handelskonzerne die Rangliste in Europa an. Auf globaler Ebene liegen Händler aus den USA und China an der Spitze.