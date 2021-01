So haben sich die 100 wertvollsten Marken in der Corona-Krise entwickelt

© imago images / Imaginechina-Tuchong Apple ist wieder die Nummer 1

Nach einem normalen Jahr sind die meisten Zahlen im alljährlich Ende Januar von Brand Finance veröffentlichten Ranking der 500 wertvollsten Marken grün eingefärbt. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Marken an Wert gewonnen haben und die Markenverantwortlichen Grund zum Feiern haben. Nach dem Corona-Jahr 2020 sieht die Rangliste etwas anders aus - an ungewöhnlich vielen Positionen im Ranking ist statt dem beruhigenden Grün diesmal ein Alarmrot zu sehen. Neben Airlines, Hotelketten und Gastronomiemarken, die von der Corona-Pandemie in besonderem Maße betroffen sind, mussten auch viele Traditionsmarken Federn lassen, etwa aus der Automobil- und Medienindustrie. Zulegen konnten dagegen mal wieder Technologiekonzerne - und Marken, die beim Thema Digitalisierung voran gehen.