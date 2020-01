© Brand Finance

Amazon verteidigt im Brand-Finance-Ranking seine Spitzenposition vor Google und Apple

Rückversicherungs-Gesellschaft Munich Re auf Platz 449 (4,7 Milliarden Dollar Markenwert).

Methodik Die Markenwerte werden auf Grundlage der Fragestellung berechnet, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke nicht in Besitz hätte. Diese Methode wird auch als Lizenzpreisanalogieverfahren bezeichnet. Neben dem Markenwert ist jeder der 500 Marken ein Marken-Rating zugeordnet: Nach dem Muster der Kredit-Ratings stellt dieser Wert eine Benchmark der Stärken, Risiken und Potentiale einer Marke im Vergleich zu denen der Wettbewerber dar.

Die wertvollsten Marken im Brand-Finance-Ranking nach Region

Ferrari auch 2020 die Marke mit dem höchsten BSI von 94,1 (von 100 möglichen) Punkten und einer Bewertung von AAA+.

Amazon ist der Disruptor des gesamten Ökosystems im Einzelhandel, die Marke mit dem höchsten Markenwert aller Zeiten und zeigt auf beeindruckende Weise, dass es die unvergänglichen Wünsche der Verbraucher versteht wie kaum ein anderer", sagt Brand-Finance-CEO David Haigh zu Spitzenreiter Amazon. "Die Situation bei dem Konzern scheint heute mehr als komfortabel zu sein - aber was werden die wilden Zwanziger bringen?" tt

Hinter Primus Amazon, das seinen Markenwert im Vergleich zum Vorjahr um 17,5 Prozent auf 228,8 Milliarden Dollar steigern konnte, tauschenunddie Plätze. Der Suchmaschinenkonzern legt um 11,9 Prozent auf 159,7 Milliarden Dollar zu und erobert Rang zwei, während der iPhone-Hersteller 8,5 Prozentpunkte einbüßt und bei einem Markenwert von 140,5 Milliarden Dollar auf dem Bronze-Platz landet. Komplettiert werden die Top 10 vonsowie den neu unter die zehn wertvollsten Marken aufrückendensowie den chinesischen KonzernenundAuch Mercedes-Benz als erfolgreichste deutsche und europäische Marke macht zwei Plätze gut, springt mit einem Plus von 7,8 Prozent auf einen Markenwert von knapp über 65 Milliarden Dollar - verpasst auf Platz elf aber knapp die Top 10. Insgesamt haben es 20 deutsche Marken unter die 500 wertvollsten Marken der Welt geschafft, darunter(Platz 25, 44,9 Milliarden Dollar),(Platz 30, 40,5 Milliarden), die(Platz 31, 40,0 Milliarden) und(Platz 41, 33,9 Milliarden) gar unter den Top 50. Neueinsteiger unter den deutschen Brands ist dieGute Nachrichten hält das Ranking auch für die zwei größten deutschen Lebensmitteldiscounter bereit:(+40 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar) und(+37 Prozent auf 14,3 Milliarden Dollar) sind in puncto Markenwert die am schnellsten wachsenden Händlermarken. Auch im Gesamtranking der am stärksten zulegenden Brands befinden sich beide unter den Top 10. Die weltweit am stärksten wachsende Marke ist E-Auto-Pioniermit einem Plus von 64,9 Prozent. Der Markenwert von Tesla liegt gleichauf mit jenem von Lidl und beträgt 12,4 Milliarden Dollar.