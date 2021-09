© BVDW

Das neu zusammengesetzte BVDW-Präsidium

Branchen-Urgestein Freytag ist aktuell Managing Director der Agentur Content Pass. Weitere Stationen in seiner Vita sind AOL, Rubivon Project, YOC sowie Zeotap. Zudem betätigt er sich als Investor. Sein Start als neuer BVDW-Präsident könne spannender nicht sein, kommentiert Freytag: "Die neue Bundesregierung ist gefordert und muss die Themen Klimawandel und Digitalisierung angehen. Das sind die entscheidenden Schlüssel für den zukünftigen Erfolg in allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland. Im BVDW haben wir eine herausragende, langjährige Expertise in nahezu allen Bereichen der Digitalen Wirtschaft, unsere Mitgliedsunternehmen sind führend in ihren jeweiligen Bereichen. Wir, die Digitale Wirtschaft, haben alle Lust, etwas zu bewegen. Ich freue mich riesig und bedanke mich für das Vertrauen der Mitglieder."Matthias Wahl hatte 2015 den Spitzenposten beim BVDW von Matthias Ehrlich übernommen . Sein Abgang nach sechs Jahren ist für den Verband, der unter anderem ideeller Träger der Dmexco ist, also eine deutliche Zäsur. Neben Wahl haben sich auch die bisherigen Vizepräsident_innen Achim Himmelreich (Capgemini), Anna Kaiser (Tandemploy) und Marco Zingler (Denkwerk) aus dem BVDW-Präsidium verabschiedet. Sie werden ersetzt durch Corinna Hohenleitner (Criteo), Dr. Moritz Holzgraefe (Axel Springer) und Julian Simons (Prex/Mediascale). Komplettiert wird das Gremium weiterhin durch Anke Herbener (TWT Digital Group), Thomas Duhr (Ad Alliance) und Alexander Kiock (Diffferent). Das Präsidium wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt."Die vergangenen sechs Jahre als Präsident des BVDW haben mir jeden Tag gezeigt, wie groß die Aufgabe für Politik und Gesellschaft ist, die Digitalisierungsrückstände in Deutschland aufzuholen und Deutschlands Zukunft als Industriestandort zu sichern – und wie wichtig es ist, dass Verbände wie der BVDW die Kraft der Marktteilnehmer bündeln, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auszubauen und nachhaltig zu gestalten", sagt Wahl zu seinem Abschied. "Das neu gewählte Präsidium des BVDW repräsentiert durch seine Mitglieder die ganze Breite des Digitalen Marketings als Kern der Deutschen Digitalwirtschaft und wird die erfolgreiche Arbeit des Verbandes auch für die nächsten Jahre gewährleisten." ire