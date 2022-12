© GIA

Als erster und größter unabhängiger Branchenpreis zeichnet der German Influencer Award (GIA) seit 2020 jährlich die besten deutschsprachigen Influencer aus dem DACH-Raum als "Creator of the Year" aus. Die Gewinner werden in vier verschiedenen Klassen und in insgesamt 20 Kategorien gekürt. Neben bekannten Branchengrößen wie Shirin David, Julien Bam und Nina Chuba stehen in diesem Jahr auch Influencer-untypische Entertainer wie beispielsweise Komiker Olaf Schubert auf dem Treppchen.