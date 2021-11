Die dynamische Entwicklung der Corona-Inzidenzen haben die OWM "in den letzten Tagen sehr beschäftigt und zu einer kritischen Überprüfung der Durchführung unserer Veranstaltung geführt", teilt die Organisation in einer Mail an die zum OWM Summit angemeldeten Gäste mit. Dabei habe man "die verschiedenen Optionen sorgfältig durchdacht und abgewogen".





Das neue 2G+-Modell soll den Gästen vor Ort zusätzliche Sicherheit bieten. Ein Selbsttest reicht dabei nicht aus: Alle Teilnehmer_innen müssen einen von einer Teststelle durchgeführten Test sowie einen von der Teststelle ausgestellten offiziellen Nachweis über das Testergebnis vorlegen. Zudem müssen die Luca-App oder die Corona-Warn-App genutzt werden, um die Kontaktverfolgung gewährleisten zu können.



Wie viele von den 250 erwarteten Gästen tatsächlich den Weg in den Festsaal Kreuzberg antreten, bleibt abzuwarten. Wer dies nicht mehr möchte, kann seine vor-Ort-Teilnahme in eine digitale Summit-Teilnahme umwandeln lassen.

