Christoph Werner, Senior Vice President der Koelnmesse, die Entscheidung.

"Das Feedback nach dem Versand des On-Site-Konzeptes zeigte uns in den vergangenen Tagen deutlich: Viele Aussteller sind aus Sorge um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Kunden und angesichts der Reiserestriktionen einzelner Länder und Unternehmen noch nicht bereit für eine Messe vor Ort", begründetDie Corona-Pandemie habe zudem viele Unternehmen in eine unsichere wirtschaftliche Lage gebracht, was sich direkt auf ihre Messeplanung auswirke. Auch die aktuellen Nachrichten über neue Infektionsfälle in den Schlachtbetrieben in Nordrhein-Westfalen hätten eine Rolle gespielt.





So können die Teilnehmer direkt in Audio-/Video-Räumen oder per Textchat miteinander kommunizieren, Kontaktdaten austauschen oder Meetings vereinbaren. Sogenannte Spaces im "Virtual Café" bilden themen- oder zielgruppenspezifische Räume, in denen Aussteller beispielsweise ihre Roadshows abhalten oder mit Kunden privat im Austausch bleiben können. Aussteller präsentieren sich den Besuchern bei der Dmexco @home auf dem interaktiven "Brand Showfloor" in eigenen Brand Showrooms. Darin können sie sich und ihre Produkte im Detail vorstellen und vor allem mit Kunden ins Geschäft kommen. Interessierte können sich beraten lassen und direkt mit den Showroom-Besuchern austauschen. Für die Experience auf der neuen Plattform sollen virtuelle Entertainment-Angebote sorgen. "Die Dmexco @home war von Beginn an nicht als Ergänzung, sondern als eigenständige Plattform konzipiert. Wir erwarten deshalb, dass die digitale Dmexco der physischen Dmexco in punkto Aussteller-, Besucher- und Kontaktqualität in nichts nachsteht", betont Dominik Matyka, Chief Advisor der Dmexco. "Wir wissen um den dringenden Bedarf der Branche, gerade jetzt Networking und Business zu betreiben – und liefern die passende Antwort darauf."



Weiterführende Informationen zum Konzept der digitalen Dmexco haben die Veranstalter Weiterführende Informationen zum Konzept der digitalen Dmexco haben die Veranstalter in einer Präsentation zusammengestellt . dh

Nun zieht die Koelnmesse die Notbremse, obwohl die Anmeldungen deutlich über dem Niveau der Vorjahre liegen. Glück im Unglück für die Veranstalter: Die bereits bestehenden Pläne für digitale Events, die nun zur tragenden Säule der Digitalmesse werden.