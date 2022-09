Auf der Dmexco soll in diesem Jahr wieder munteres Messetreiben stattfinden.

von Helena Birkner

Nach zwei Jahren in der virtuellen Welt findet die Dmexco endlich wieder wie gewohnt in Präsenz statt. Die Branchenexpertinnen und -experten haben wieder viele Themen im Gepäck. HORIZONT hat bei ihnen nachgefragt, was sie von Europas führendem Digital Marketing & Tech Event in diesem Jahr erwarten.