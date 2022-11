So langsam steigt die Spannung, wer in diesem Jahr den CMO of the Year-Award erhalten wird. In diesen Tagen entscheidet eine 12-köpfige Jury aus Branchen- und Marketingexperten, wer das Rennen machen wird. Dabei spielen Kriterien wie Person, Erfolg, Innovationen, Kundenzentrierung sowie Purpose und Sustainability eine gewichtige Rolle.



Horizont

Das sind die zehn Finalisten:

Sebastian Bayer, dm © dm Sebastian Bayer, dm

2

Judith Borowski, Nomos Glashütte

© Sven Döring

Judith Borowski ist seit fast 20 Jahren Markenchefin von Nomos Glashütte

Kristina Bulle, Procter & Gamble

© Procter & Gamble

Kristina Bulle, Procter & Gamble,

Boris Dolkhani, Robert Bosch

© Claus Brechenmacher & Reiner Baumann

Boris Dolkhani, Bosch

Cathrin Duppel, Rotkäppchen-Mumm

© Rotkäppchen-Mumm

Cathrin Duppel, Rotkäppchen-Mumm

Bettina Fetzer, Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Bettina Fetzer, Mercedes-Benz

Sarah Gewert, Stihl

© Stihl

Sarah Gewert, Stihl

Michael Götz, Gustavo Gusto

© Gustavo Gusto

Michael Götz, Gustavo Gusto

Von CMOs für CMOs Das CMO of the Year Council, das aus rund 90 CMOs renommierter Unternehmen besteht, schlägt Kandidaten vor. Aus diesen Nominierten generiert Horizont die Top 10 der Finalisten. Danach hat die Jury das Wort. Diese setzt sich aus Mitgliedern des CMO of the Year Council sowie ausgewählten Marketing- und Medienexpertinnen und -experten zusammen.

Jürgen Kornmann, Deutsche Bahn

© Deutsche Bahn

Jürgen Kornmann, Deutsche Bahn

Wolfgang Metze, O2

© O2

Wolfgang Metze, O2

2

Horizont