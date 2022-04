© Serviceplan Die Best Brands werden seit 2004 gekürt

Nachdem die Award Gala im letzten Jahr coronabedingt rein digital stattfand, wurden die Best Brands in diesem Jahr wieder im Rahmen eines Live-Events verliehen - standesgemäß im Bayerischen Hof in München. Als " Best Brand Overall" wurde in diesem Jahr ein Spielekonsolen-Hersteller geehrt. Außerdem wurden die besten Marken in den Kategorien "Food & Beverages", "Travel" sowie die beste hybride Marke ausgezeichnet.