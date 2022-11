Boris Dolkhani ist CMO of the Year 2022

© Claus Brechenmacher & Reiner Baumann Boris Dolkhani, Senior Vice President Brand Management, Corporate Marketing Communication and Communication Strategy bei Bosch

Boris Dolkhani ist der CMO of the Year 2022. Der Senior Vice President Brand Management, Corporate Marketing Communication and Communication Strategy bei Robert Bosch erhielt am Dienstagabend die begehrte Auszeichnung. Erstmals verlieh die Jury in diesem Jahr auch einen CMO Lifetime Achievement Award. Die Auszeichnung ging an Reiner Tafferner, ehemals Geschäftsleiter Marketing bei Hipp.