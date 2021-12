Bosch, Siemens und Co

© IMAGO / Panthermedia Welche Waschmaschine am Ende gekauft wird, darüber entscheidet nicht zuletzt die Markenstärke

Der Umstand, dass die Verbraucher wegen coronabedingt verhängter Kontaktbeschränkungen und eisiger Temperaturen derzeit sehr viel Zeit zuhause verbringen, könnte sich für manche Branchen noch als Vorteil erweisen. Zum Beispiel für die Hersteller von Elektrogroßgeräten. Schließlich will man sich die Zeit in den eigenen vier Wänden so schön wie möglich machen. Und ein heißer neuer Backofen oder ein cooler neuer Kühlschrank kämen da doch gerade recht. Welche Hersteller im Buhlen um die Gunst der Konsumenten die besten Chancen haben, zeigt das Ranking der stärksten Elektrogroßgeräte-Marken, das Splendid Research exklusiv für HORIZONT erstellt hat.