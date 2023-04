Splendid Research-Studie

Das sind die zehn stärksten Waschmittelmarken

Ariel, Persil und Co.: Welche Waschmittelmarken sind die bekanntesten in Deutschland? Darüber Aufschluss gibt das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research, das in einer Studie die Waschmittel mit dem stärksten Markenimage untersucht hat …