© Mini Mini startet in dieser Woche eine neue digitale Kampagne "Launched by -"

Mini sorgt in diesen Tagen für Schlagzeilen. Zum einen soll die BMW-Tochter bis 2030 zur rein elektrischen Marke werden. Zum anderen startet der britische Autobauer mit "Launched by" eine globale Video-Kampagne, um in Social Media die Neuauflage von Mini 3-Türer, Mini 5-Türer und Mini Cabrio zu feiern. Mit dabei sind Persönlichkeiten wie Modedesigner Sir Paul Smith und im Kanalmix erstmals TikTok. Die Kreation der Kampagne kommt Anomaly.