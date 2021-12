Bekommt bei BMW im kommenden Jahr mehr Einfluß: Bernhard Kuhnt

Weitere personelle Veränderungen

Im Finanzressort der BMW Gruop wird es folgende Wechsel geben:

Gerald Holzmann, der aktuell die Finanzen der Sparte Finanzdienstleistungen leitet, wird zum 1. April neuer Leiter BMW Group Financial Services. Er folgt auf

Thomas Wittig, der in den Ruhestand gehen wird. Zum gleichen Zeitpunkt übernimmt Birgit Boehm-Wannenwetsch - derzeit für das Konzernfinanzwesen verantwortlich - die Leitung der Region Amerika bei BMW Group Financial Services. Ritu Chandy, die aktuell bei Financial Services die Region Asien-Pazifik leitet, wiederum übernimmt ihre Aufgaben auf als Leiterin Konzernfinanzwesen.