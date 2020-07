setzt in der aktuellen Kampagne für den neuen 5er den Wandel in der Tonalität und in der Bildsprache in der Kampagne fort. Statt wie bei früheren Auftritten den Facelift des neuen Modells zu bejubeln, die Innovationen, die technischen Veränderungen und die Plug-In-Hybrid-Technologie in den Vordergrund zu stellen, geht es in den beiden Werbespots "Hey Dad" und "Nothing stays the same" um Veränderungen.Der Auftritt, den BMW als Haltungskampagne versteht und die Leitidee "Nur wer anders führt, führt Veränderungen herbei" hat, thematisiert dabei die Trends in der Arbeitswelt und Dauerbrenner wie Gleichstellung, Work-Life-Balance und Nachhaltigkeit. Das alles sind Themen, die in der Zielgruppe des aufgefrischten 5er Modells - Unternehmensentscheiderinnen und -entscheider, Geschäftsführer, Führungskräfte und Manager - virulent sind. "Die Welt und insbesondere auch die Arbeitswelt befinden sich in einem stetigen Wandel, welcher durch die Covid-19 Pandemie nochmals deutlich verstärkt wurde. Themen wie Home-Office und neue Wege der Zusammenarbeit, ein verändertes Statusdenken sowie ein stärkerer Fokus auf Diversität und verantwortungsvollem Handeln sind Bestandteile der gesellschaftlichen Debatte rund um Führungskultur und Haltung", erklärtUnd weiter: Mit unserer Kommunikation zum neuen BMW 5er möchten wir zu diesen Themen Stellung beziehen und das Fahrzeug sinnbildlich als Begleiter einer neuen Führungskultur im Geschäftsleben positionieren", sagt der Senior Vice President Customer & Brand BMW zur die Grundidee hinter der Kampagne.Der Auftritt, in dem das Model in den Filmen nur am Rande auftaucht, will zum Nachdenken anregen. Und er fordert zum Handeln auf. "Jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung", heißt es am Ende der beiden Spots. Aus BMW-Sicht heißt das, dass sich die potenziellen Käufer hoffentlich zumindest mit dem Plug-In-Hybrid-Fahrzeug auseinandersetzen.Damit das gelingt, können die BMW-Länderorganisationen aus den verschiedenen Themen des Berufs- und Privatlebens ihre Schwerpunkte setzen und so auf die jeweiligen Erwartungen und Bedürfnisse ihrer Kunden abstimmen. Neben TV können die Bewegtbildformate aufgrund des modularen Aufbaus auch in Social-Media genutzt werden. Zudem gibt es digitale Werbeformate sowie Printanzeigen.Für die Kreation der internationalen Kampagne istverantwortlich. Die Regie bei "Nothing stays the same" führt, die Produktion liegt bei. Hinter der Kamera stand, der zuletzt das Nachkriegsdrama Aftermath mit Keira Knightley gefilmt hatte. "Hey Dad" inszenierte dagegen Alex Feil mit Kameramanninszeniert. Die beiden hatten zuvor beim Kurzfilm "The Small Escape" für BMW zusammen gearbeitet. Die Filmproduktion ist Tempomedia. mir