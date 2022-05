Christian Brandl übernimmt Mini-Führung, Ulrike von Mirbach wechselt in die Zentrale

© BMW Group Christian Brandl hat im Mai die Führung von Mini Deutschland übernommen,

Christian Brandl ist neuer Leiter von Mini Deutschland. Der bisherige Vertriebschef der Kultmarke in Deutschland übernimmt den Job von Ulrike von Mirbach. Die langjährige Mini-Marketingchefin wechselt in die Zentrale und übernimmt die Gesamtverantwortung für den Aufbau eines neuen Vertriebsmodells für Mini in Europa.