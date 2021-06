© BMW Der erste BMW iX - einer der Stars in der Kampagne neben dem i4 und Coldplay

BMW hat vor wenigen Tagen die Kampagne für seine beiden vollelektrischen Modelle iX und i4 anlaufen lassen. Der klassische Auftritt hat eine besondere Note: eine Zusammenarbeit mit Coldplay. Die britische Band unterlegt nicht nur die TV-Spots mit dem Song "Higher Power". Selten hat eine Textzeile mit "This joy is electric" so gut zu einer Kampagne und einer Marke gepasst. Das dürfte auch daran liegen, dass die Musiker und der Autobauer gemeinsam an der Kommunikationskampagne gearbeitet haben. An der Entwicklung und Umsetzung ist zudem das neue Agenturkonstrukt The Game beteiligt.