IMAGO / ABACAPRESS

Elon Musk bei der Viva Technology in Paris Mitte Juni 2023

Elon Musk bestimmt mit der eigenwilligen Twitter-Umbenennung in X seit Tagen die Schlagzeilen. Der Blick in den "Bloomberg Billionaires Index" zeigt, dass der Tesla-Boss die Liste der reichsten Menschen der Welt weiter anführt - auch wenn ihn die Twitter-Übernahme viel Vermögen gekostet hat. Wer ist Musk am dichtesten auf den Fersen?

Bloomberg/Grafik: Statista Die zehn reichsten Menschen der Welt sind - kaum überraschend - allesamt Männer

Der "Billionaires Index" von Bloomberg weist täglich die aktuell reichsten Menschen des Planeten aus. Nachdem Elon Musk die Spitzenposition Ende vergangenen Jahres kurzzeitig verloren hatte, liegt er mit einem taxierten Vermögen von 233 Milliarden US-Dollar nun wieder ganz vorne. Aber: Der Spitzenwert bei Musk lag einmal bei über 300 Milliarden Dollar. Vor allem durch die teure Twitter-Übernahme im Herbst 2022, die sich bislang nicht ausgezahlt hat, der südafrikanische Tech-Mogul an Vermögen eingebüßt.Auf Platz zwei rangiert aktuell Bernard Arnault mit einem geschätzen Vermögen von 192 Milliarden US-Dollar. Der Franzose ist Chef des Luxusgüter-Konzerns LVMH, zu dem unter anderem Marken wie Louis Vuitton und Hennessy gehören. Den Bronze-Rang belegt Amazon-Gründer Jeff Bezos, dessen Vermögen von den Analysten derzeit auf 153 Milliarden US-Dollar taxiert wird. Die drei aktuell reichsten Männer der Welt kommen damit zusammen auf eine Vermögenssumme von 578 Milliarden US-Dollar. Das entspricht laut Zahlen der Bundesbank in etwa den Gesamtspareinlagen der deutschen Bevölkerung im Jahr 2022.