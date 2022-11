Deichmann erinnert in Schnäppchen-Kampagne an Netflix-Hit

© Deichmann/Frank Morlok "Generation Onlinehandel" konsumiert und arbeitet vom Bildschrim aus

Deichmann eröffnet die Black Week mit einer eigenen Onlinekampagne. Dabei will der Schuhhändler insbesondere die junge Zielgruppe über Popkultur-Referenzen und Schnäppchen aktivieren - und erinnert dazu an die deutsche Netflix-Erfolgsserie "How To Sell Drugs Online (Fast)".