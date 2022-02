So engagiert sich Adidas für schwarze Frauen

Mit dem Black History Month werden in den USA, Kanada und Großbritannien - seit den 1990er Jahren aber auch verstärkt in Deutschland - Leistungen von schwarzen Menschen gefeiert. Adidas legt seinen Fokus dieses Jahr speziell auf schwarze Frauen, die im Sport, in der Mode und auf innovativen Gebieten Grenzen überschritten haben. Und es möchte deren Leistungen dauerhaft fördern und unterstützen: Die Plattform "Honoring Black Excellence", die im Zuge des Black History Month 2022 aufgesetzt wurde, wird zur ganzjährigen Initiative, um schwarze Kultur langfristig zu würdigen.