Wie der Technologiedienstleister mitteilt, beginnen die Deutschen schon am 2. November, also mehr als drei Wochen vor dem eigentlichen Event, nach Black-Friday-Angeboten zu suchen. Ein Viertel der Kunden benötigt sogar durchschnittlich mehr als acht Wochen vom ersten Touchpoint bis zum Kauf am Black Friday. Das geht aus dem "Festive Season Commerce Report 2021" von Criteo hervor, für den das Unternehmen saisonale Verkaufsdaten sowie Daten aus der ersten Jahreshälfte 2021 von 5.000 Händlern weltweit analysiert hat.





Die hiesigen Shopper_innen sind damit deutlich früher dran als ihre Pendants in anderen Märkten: In den USA etwa, dem Heimatland des Black Friday, beginnt der Weg zum Kauf erst zwei Wochen davor. Auch in Großbritannien (15 Tage vorher) und Frankreich (18 Tage) haben es die Konsument_innen nicht so eilig. Für Händler, die ihre Black-Friday-Deals bewerben wollen, bedeutet das, dass sie eigentlich schon jetzt damit beginnen müssen, um Kund_innen zu werben.



Wer das geschickt anstellt, hat auch die Chance, Menschen anzulocken, die man ansonsten nicht erreichen würde. Laut Criteo bestellen drei Viertel der Black-Friday-Shopper_innen die Produkte in Online-Shops, in denen sie normalerweise nicht einkaufen. Gründe dafür sind überzeugende Angebote (57 Prozent), eine kostenfreie Lieferung (48 Prozent) und exklusive Rabatte (45 Prozent). Mehr zum Thema Pilot Radar Die Deutschen fürchten die Inflation - und freuen sich auf Black-Friday-Rabattschlacht Das vierte Quartal eines Jahres ist für Marken und Händler meist ein erfreuliches, treibt das Weihnachtsgeschäft den Konsum doch in der Regel kräftig an. Laut der 33. Welle der Radar-Studienreihe der Agenturgruppe Pilot ist das auch im zweiten Corona-Jahr nicht anders. Allerdings liefert die Befragung auch Hinweise dafür, dass sich die deutschen Verbraucher bereits auf die nahende Inflationswelle einstellen. Die größten Umsatzspitzen gibt es noch immer direkt am Black Friday. Im vergangenen Jahr stiegen sie hierzulandee im Vergleich zum Oktober um 187 Prozent. Und im Zeitraum vom 1. bis 21. November 2020 kletterten die Black-Friday-Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent an. Die größten Verkaufsanstiege verzeichneten damals Spielwaren (+471 Prozent am Black Friday bzw. +268 Prozent am Cyber Monday), Consumer Electronics (+401 Prozent bzw. +199 Prozent) sowie Mode & Accessoires (+203 Prozent).

Die hiesigen Shopper_innen sind damit deutlich früher dran als ihre Pendants in anderen Märkten: In den USA etwa, dem Heimatland des Black Friday, beginnt der Weg zum Kauf erst zwei Wochen davor. Auch in Großbritannien (15 Tage vorher) und Frankreich (18 Tage) haben es die Konsument_innen nicht so eilig. Für Händler, die ihre Black-Friday-Deals bewerben wollen, bedeutet das, dass sie eigentlich schon jetzt damit beginnen müssen, um Kund_innen zu werben.Wer das geschickt anstellt, hat auch die Chance, Menschen anzulocken, die man ansonsten nicht erreichen würde. Laut Criteo bestellen drei Viertel der Black-Friday-Shopper_innen die Produkte in Online-Shops, in denen sie normalerweise nicht einkaufen. Gründe dafür sind überzeugende Angebote (57 Prozent), eine kostenfreie Lieferung (48 Prozent) und exklusive Rabatte (45 Prozent).Die größten Umsatzspitzen gibt es noch immer direkt am Black Friday. Im vergangenen Jahr stiegen sie hierzulandee im Vergleich zum Oktober um 187 Prozent. Und im Zeitraum vom 1. bis 21. November 2020 kletterten die Black-Friday-Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent an. Die größten Verkaufsanstiege verzeichneten damals Spielwaren (+471 Prozent am Black Friday bzw. +268 Prozent am Cyber Monday), Consumer Electronics (+401 Prozent bzw. +199 Prozent) sowie Mode & Accessoires (+203 Prozent).