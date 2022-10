© Škoda Auto Deutschland GmbH Immer mehr Marken wagen sich ins Metaverse - viele Unternehmen sind aber auch skeptisch

In der Marketingbranche reden gefühlt alle vom Metaverse. Doch die Wirtschaft in Deutschland steht der Vision eines digitalen Paralleluniversums skeptisch gegenüber. In einer neuen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom gibt jedes zweite Unternehmen (48 Prozent) an, keine Investitionen in die virtuellen Welten zu planen. Nur jedes zehnte Unternehmen will noch in diesem Jahr oder 2023 Geld in Metaverse -Projekte stecken. 41 Prozent der Firmen kündigten an, dass sie 2024 oder in den nächsten fünf Jahren in diesen Bereich investieren werden.