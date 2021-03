Bionade "Ehrliche Herstellungsverfahren" 2019

Mit dem bundesweiten Roll-Out wird auch der Marketing-Etat weiter steigen. Allerdings nur "moderat", wie Hassia mitteilt. Das Unternehmen will aber über die Produktkommunikation hinaus auch stärker an der Marke arbeiten und wieder das einstmals für Bionade sehr wichtige Thema Nachhaltigkeit stärker besetzen. Schon Jahr 2020 hat Bionade mit der Biodiversity Foundation die Initiative "Vielfalt 2030" gestartet, um mehr für die Artenvielfalt zu tun. Dafür wird ab März die Sorte Himbeer-Pflaume mit Sonderetiketten verkauft, sodass 5 Cent von jeder verkauften Drittelliterflasche an die Stiftung fließen. Außerdem sind viele Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit am PoS zu bringen und speziell zum Tag der Artenvielfalt am 22. Mai geplant. Lonicer: "Wir haben noch viel vor." cam