Bionade "Ehrliche Herstellungsverfahren" 2019

Als die Hassia-Gruppe Anfang März ihre Jahresbilanz für 2020 verkündete, stand ein Umsatzminus von 0,8 Prozent auf 277 Millionen Euro in den Büchern. Dass dieser Umsatzeinbruch nicht noch deutlicher ausfiel, ist der guten Performance des Unternehmens im Lebensmitteleinzelhandel und bei Getränkeabholmärkten zu verdanken., geschäftsführender Gesellschafter der Hassia-Gruppe: "Während alkoholfreie Getränke im Handel laut Nielsen Daten im Umsatz um plus 3 Prozent wachsen konnten, entwickelte sich die Hassia-Gruppe mit plus 7,5 Prozent sogar mehr als doppelt so gut wie der Markt." Und besonders laut brummte das Geschäft mit Bionade.#PAYWALLGrundlage des Erfolgs ist allerdings keine Werbekampagne, sondern eine Sortimentspolitik, die bewusst mit dem alten Hipster-Image von Bionade brach., Leiterin Marketing Bionade: "Einen erheblichen Anteil an dem Wachstum haben unsere neuen Sorten Naturtrübe Zitrone und Naturtrübe Orange. Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist das Wachstum im Glasgebinde."