Kaufland entdeckt die Preiswerbung

Nachhaltig, qualitativ hochwertig, regional und verbrauchernah - das war vor nicht allzu langer Zeit die Zauberformel, mit der sich die großen Supermarktketten erfolgreich von den Billigheimern abgrenzten. Doch spätestens mit dem Krieg in der Ukraine hat sich einiges verändert. Angesichts der schon länger galoppierenden Inflation und der zunehmenden Verunsicherung der Verbraucher müssen etwa Edeka und Rewe aufpassen, dass ihre Kunden nicht zu Aldi, Lidl und Co abwandern. Und so kommen auch die sogenannten Premium-Händler nicht umhin, in den TV-Werbeblöcken und auf Zeitungsanzeigen auf ihre günstigen Preise aufmerksam zu machen. Der jüngste Vorstoß kommt von Kaufland.