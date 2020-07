einen Hinweis auf die Herkunft der Schokolade aus einem bestimmten Unternehmen sehen und damit bestimmte Qualitätserwartungen verbinden". Darauf komme es aber nicht an.

Der BGH schloss sich allerdings

"Die eingetragenen Marken bestehen nicht ausschließlich aus einer Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht", urteilten die Richter . So würden die Verbraucher zwar mit der quadratischen Form der Ritter-Sport-Schokoladen "Die Entscheidung mutet insofern etwas widersinnig an, als Ritter Sport seine Schokolade bereits seit den 1970er Jahren mit dem expliziten Hinweis auf die Form vermarktet ("Quadratisch, praktisch, gut").den vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen an, denen zufolge die quadratische Form der Verpackung keinen besonderen künstlerischen Wert habe und auch nicht zu bedeutenden Preisunterschieden gegenüber ähnlichen Produkten führe.Bei Ritter Sport nimmt man die BGH-Entscheidung mit Freuden auf. "Wir freuen uns, dass der Schutz unserer Marke, die wir seit Jahrzehnten pflegen, auch in Zukunft gewährleistet ist", sagt, Leiter Recht und Unternehmenskommunikation bei der Alfred Ritter GmbH & Co. KG. "Für uns als vergleichsweise kleines Familienunternehmen besitzt die quadratische Form unserer Verpackung den gleichen Stellenwert wie für die Gegenseite die individuelle lila Farbe, die ebenfalls markenrechtlich geschützt ist." ire