© Victoria Wagner Victoria Wagner startet Beyond Gender Agenda

Im Januar 2020 hat Ex-Ketchum-CEO Victoria Wagner ihr neues Projekt an den Start gebracht: Mit der Initiative Beyond Gender Agenda will sie für mehr Diversität in deutschen Unternehmen sorgen und für die wirtschaftliche Bedeutung von Vielfalt in der Arbeitswelt sensibilisieren. Mit der Verleihung der ersten German Diversity Awards geht sie nun den nächsten Schritt.