Influencerin Nadine Breaty ist Teil der aktuellen Anti-Mobbing-Kampagne von WeCreate

Soziale Ausgrenzung, hämische Kommentare und offene Anfeindungen sind ein Problem, mit dem vor allem viele Schülerinnen und Schüler zu kämpfen haben. Aber auch rund 30 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland waren bereits Opfer von Mobbing. Da dies oft in sozialen Netzwerken stattfindet, hat WeCreate jetzt eine Kampagne mit reichweitenstarken Creators gestartet, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten.

Ob in der Schule oder am Arbeitsplatz – Mobbing kann im Prinzip jeden treffen. Zahlreichen Studien zufolge ist die systematische Ausgrenzung Einzelner nach wie vor ein weit verbreitetes Problem in unserer Gesellschaft. Und die Folgen für die Betroffenen sind oft schwerwiegend, da viele unter Depressionen und sozialer Isolation leiden.

Um das allgemeine Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es mehr Empathie und ein faires Miteinander braucht, macht die 9:16-Agentur WeCreate sich die Reichweite mehrerer Creator zunutze: Die Influencer Nadine Breaty marvintsp und mylifeasjul erreichen auf ihren Kanälen gemeinsam ein Millionenpublikum. Im Zuge der Kampagne machen sie mit verschiedenen Posts bei TikTok, Youtube und Instagram auf das Thema Mobbing aufmerksam und teilen dabei auch ihre eigenen Erfahrungen. Anlass für den Start der Creator-Aktion war der internationale "Behaupte-Dich-gegen-Mobbing-Tag" am 22. Februar, der seit 2007 zweimal pro Jahr stattfindet. Schauspieler und Liedermacher Tom Lehel engagiert sich ebenfalls seit Jahren leidenschaftlich gegen Mobbing. Mit seinem Präventionsprogramm "Wir wollen Mobbingfrei!" ist er vor allem an Schulen präsent, wo es viel zu tun gibt. Die Initiative "Zeichen gegen Mobbing" geht aktuell von 500.000 von Mobbing betroffenen Schülerinnen und Schülern aus. Daher sieht Lehel an Schulen die größte Chance, das Problem im Keim zu ersticken: "Kinder sollen ihr eigenes Verhalten im Umgang miteinander reflektieren. Es geht darum zu lernen, Verantwortung für das eigene Handeln und das 'Nicht-Handeln' zu übernehmen." Doch auch am Arbeitsplatz ist Mobbing keine Seltenheit: Eine Statista-Studie von August 2021 ergab, dass 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland bereits davon betroffen waren. "Das Thema Mobbing muss von Gesellschaft und Politik ernst genommen werden, damit Betroffene wirksame Hilfe erhalten können, dafür braucht es Menschen, die auf die aktuellen Herausforderungen aufmerksam machen. Wir freuen uns, gemeinsam mit WeCreate ein Zeichen gegen Mobbing zu setzen und an Lösungen zu arbeiten", sagt sagt Marek Fink, Vorstandsmitglied des Vereins "Zeichen gegen Mobbing."