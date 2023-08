McDonald's

Die Better-M-Kampagen gegen Verpackungsmüll geht mit Zoe Wees in die nächste Runde.

Mit einer leeren Schachtel hat McDonald's erst kürzlich das Thema Verpackungsmüll in den Mittelpunkt einer Kampagne gestellt. Jetzt soll Sängerin Zoe Wees den nächsten Impuls für die Better-M-Kampagne setzen. Ganz nach dem Motto "Aus alt mach neu" überträgt sie den Song "You are so beautiful" von Joe Cocker für die Gen Z.

Teilen

"Mit Zoe konnten wir ein Gesicht und vor allem eine starke Stimme für unsere Kampagne gewinnen, die unsere Botschaft authentisch für ihre Zielgruppe übersetzt", sagt Tomasz Debowski, Marketingvorstand von McDonald’s Deutschland. "Uns war es wichtig, nicht nur Emotionen zu übermitteln – sondern zu zeigen, dass es oft die kleinen Dinge sind, die in Summe einen echten Unterschied machen können, wie zum Beispiel die korrekte Entsorgung einer leeren Verpackung." Die Aufgabe des Unternehmens sei es dabei, "es unseren Gästen so leicht wie möglich zu machen, Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein."

Dabei interpretiert die Hamburger Sängerin den Klassiker mit deutlich sanfterer Stimme als einst der röhrende Joe Cocker. Gemeinsam mit einem Keyboarder singt sie im zugehörigen Kampagnenfilm die berühmten Zeilen in einem McDonald's-Restaurant, beobachtet und gefilmt von den anwesenden jungen Gästen. In der Hand hält sie dabei einen leeren Becher, den sie selbst mit dem Songtitel "You are so beautiful" beschriftet hat. Der ist gleichzeitig die Botschaft, wie schon beim Auftakt der Aktion: Leere Verpackungen sind wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden können, sofern alle mithelfen. Also landet der Becher am Ende des Spots auch im dafür vorgesehenen Loch für Becherabfälle. Im Voice-over wiederholt Wees noch einmal den Satz "Es braucht nicht viel. Es braucht viele.""Mit Zoe konnten wir ein Gesicht und vor allem eine starke Stimme für unsere Kampagne gewinnen, die unsere Botschaft authentisch für ihre Zielgruppe übersetzt", sagt Tomasz Debowski, Marketingvorstand von McDonald’s Deutschland. "Uns war es wichtig, nicht nur Emotionen zu übermitteln – sondern zu zeigen, dass es oft die kleinen Dinge sind, die in Summe einen echten Unterschied machen können, wie zum Beispiel die korrekte Entsorgung einer leeren Verpackung." Die Aufgabe des Unternehmens sei es dabei, "es unseren Gästen so leicht wie möglich zu machen, Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein."



Zoe Wees soll als Stimme ihrer Generation den Gedanken des gemeinsamen Handelns vermitteln, für das auch ihre eigenen Songs sonst stehen. Sie selbst kann sich mit der Aufgabe des Müllentsorgens und Wiederverwertens gut identifizieren: "Ich möchte mit meiner Stimme nicht nur Menschen berühren, sondern auch dazu aufrufen, eine Veränderung in dieser Welt herbeizuführen. Wenn wir alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten, können wir einiges bewirken – und im Team macht es auch viel mehr Spaß." Das gilt für sie sowohl beim Musikmachen als auch für gesellschaftliches Engagement. Zoe Wees soll als Stimme ihrer Generation den Gedanken des gemeinsamen Handelns vermitteln, für das auch ihre eigenen Songs sonst stehen. Sie selbst kann sich mit der Aufgabe des Müllentsorgens und Wiederverwertens gut identifizieren: "Ich möchte mit meiner Stimme nicht nur Menschen berühren, sondern auch dazu aufrufen, eine Veränderung in dieser Welt herbeizuführen. Wenn wir alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten, können wir einiges bewirken – und im Team macht es auch viel mehr Spaß." Das gilt für sie sowohl beim Musikmachen als auch für gesellschaftliches Engagement.

Konzipiert hat den Kampagnenspot die McDonald's-Agentur Scholz & Friends. Umgesetzt wurde er in Zusammenarbeit mit Live Nation Brand Partnership & Media, Regie führte Clayton Vomero, die Kamera übernahm Alexander Khudokon von doity Produktion.



Nach dem Start der OoH-Motive mit leeren Verpackungen und den sogenannten "Better M Talks", bei denen sich McDonald's dem öffentlichen Dialog stellte, soll der TV-Spot nun einen Peak für die Nachhaltigkeitskampagne bilden. Geplant sind auch Verlängerungen im Digital- und Social Media-Bereich.

Konzipiert hat den Kampagnenspot die McDonald's-Agentur. Umgesetzt wurde er in Zusammenarbeit mit, Regie führte, die Kamera übernahmvonNach dem Start der OoH-Motive mit leeren Verpackungen und den sogenannten "Better M Talks", bei denen sich McDonald's dem öffentlichen Dialog stellte, soll der TV-Spot nun einen Peak für die Nachhaltigkeitskampagne bilden. Geplant sind auch Verlängerungen im Digital- und Social Media-Bereich.