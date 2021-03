© Emma Emma attackiert Bett1.de

Über Jahre schien Bett1.de so etwas wie ein Abo auf den Spitzenplatz im Matratzentest der Stiftung Warentest zu haben. Das Modell Bodyguard, das seit 2015 in den zunächst von Serviceplan und aktuell von Antoni Heaven entwickelten Kampagnen im Mittelpunkt steht, sei die "beste Matratze, die wir je im Labor hatten", schwärmten die Tester einst. Doch jetzt wittert die Konkurrenz plötzlich Morgenluft. Grund ist der jüngste Matratzentest der Verbraucherorganisation. In dem kommt die Bodyguard längst nicht mehr so gut weg.