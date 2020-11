© Michael Breyer Adam Szpyt will mit Bett1.de weitere Produkte auf den Markt bringen

Adam Szypt inszeniert sich gern als Rebell des Matratzenmarkts. Als er mit Bett1.de die Branche aufmischte, prangerte er regelmäßig ein Kartell der etablierten Hersteller und Händler an. Später wurde es etwas ruhiger um ihn und sein Unternehmen. Seit er mit Bett1.de in den Tennissport eingestiegen ist und mit Antoni Heaven eine neue Werbeagentur verpflichtet hat, geht der 49-Jährige wieder stärker in die Offensive. Zusammen mit Antoni-Manager Matthias Schmidt spricht er im HORIZONT-Interview über die neue Kampagne, seine Vorliebe für TV-Werbung, sein Engagement beim Tennis, die Wettbewerber und neue Produkte.