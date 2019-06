Bewirb Dich jetzt auf den BEST JOB EVER!

Im vergangenen Jahr war die Gewinnspiel-Kampagne #bestjobever für About You ein ziemlicher Erfolg. Laut Angaben des Unternehmens erreichte man mit einem geringen Budgeteinsatz etwa 5,4 Millionen Nutzer, die zugehörige Instagram-Story klickten 1,2 Millionen User an. Da überrascht es nicht, dass die Otto-Tochter auch in diesem Jahr wieder auf die Suche nach einem frischen, weitgehen unbekannten Influencer-Gesicht geht. Im Zeitraum vom 7. bis 21. Juni 2019 können sich Kandidatinnen und Kandidaten ab 18 Jahren bewerben, die ihre persönlichen Geschichten und kreativen Content rund um den About-You-Kosmos möglichst "authentisch und aufgeschlossen mit der Welt und der YouTube-Community teilen wollen", wie es von dem Unternehmen heißt.Dem Gewinner oder der Gewinnerin, der von einer Jury ausgewählt wird, winken ein echter Traumjob und Reisen um die ganze Welt: Auf großen Red-Carpet-Shows, bei Fashion-Shootings und VIP-Partys soll das neue About-You-Gesicht internationale Stars und Persönlichkeiten interviewen, den Dreh großer Kampagnen hautnah miterleben und exklusiven Content für den Youtube-Kanal des Händlers entwickeln.Bewerben können sich die Teilnehmer mit einem maximal 180-sekündigen Video über ihre eigenen Youtube-Kanäle. Die aussichtsreichsten Kandidaten lädt About You am 28. Juni zum Finale nach Hamburg ein, wo sie die Jury in einem Job-Interview sowie bei einer Youtube-Challenge von sich überzeugen können. "Unser Ziel ist es, am Ende des Bewerbungsprozesses einen kreativen Content Creator zu finden, mit dem sich unsere Follower identifizieren können. Er soll ein täglicher Begleiter unserer Social-Media-Aktivitäten sein", sagt, Content Director bei About You.Im vergangenen Jahr konnte sich die 26-jährige Melisa Dobric bei #bestjobever gegen 700 Bewerberinnen durchsetzen. Seither ist die Influencerin im Auftrag von About You auf Instagram unterwegs. Ihr Kanal ist innerhalb der letzten Monate um mehr als 400 Prozent gewachsen. tt