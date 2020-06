Der Stuttgarter Premium-Autobauer weist die Konkurrenz in den Social-Media-Kanälen klar in die Schranken. Insgesamt kommt Mercedes mit seinen globalen Accounts im Mai auf 43,7 Millionen Interaktionen auf Facebook, Instagram, Twitter und Youtube - ein Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vormonat. Besonders punkten konnte das Unternehmen mit seinen Posts zu dem Konzeptauto Vision AVTR (siehe Post unten). BMW verteidigt den zweiten Platz mit einem Engagement-Zuwachs von 12 Prozent. Insgesamt kommt der Münchner Hersteller im Mai auf rund 26 Millionen Social-Media-Interaktionen - und liegt damit deutlich hinter Primus Mercedes-Benz. Auf dem Bronze-Rang liegt weiterhin Porsche mit 12,9 Millionen Interaktionen und einem Minus von 19 Prozent im Vergleich zum April.Neben Spitzenreiter Mercedes-Benz macht auch Ferrari einen großen Sprung. Die italienische Premiummarke konnte ihre Interaktionen im Mai um 49 Prozent steigern und springt von Platz 12 auf zehn (insgesamt 5,6 Millionen Interaktionen). Größter Verlierer unter den Top 15 ist McLaren, das 23 Prozent an Interaktionen einbüßt und aus den Top Ten auf Rang elf abrutscht (3,7 Millionen Interaktionen).Auch der Blick auf die erfolgreichsten Einzelposts im Mai dokumentiert die Dominanz von Mercedes-Benz: Insgesamt sechs der zehn Postings mit den meisten Interaktionen kommen von dem Stuttgarter Premiumhersteller, darunter auch der Spitzenpost zum Vision AVTR mit fast 800.000 Interaktionen. Die übrigen Top-Posts gehen auf die Konten von BMW (2), Lamborghini und Porsche. tt