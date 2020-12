Beste Automarken in Social Media

© Storyclash An die Interaktionszahlen von Mercedes kommt die Konkurrenz bei weitem nicht heran

Für Automarken reicht es längst nicht mehr, nur auf ihre Qualitätsattribute und Kampagnen in etablierten Werbekanälen zu setzen. Immer wichtiger wird auch die Performance in Social Media, weil sich dort speziell die junge Zielgruppe abholen lässt, gerade via TikTok. Die Kurzvideo-Plattform wie auch Instagram verhelfen Mercedes-Benz im Storyclash-Ranking erneut zum ersten Platz. Lamborghini ist als Drittplatzierter ebenfalls für einige der Posts mit den meisten Interaktionen verantwortlich.