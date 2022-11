Best Global Brands 2022

© imago images / Imaginechina-Tuchong Apple ist wieder die Nummer 1

Apple ist zum zehnten Mal in Folge die wertvollste Marke der Welt. Die Markenberatung Interbrand hat in ihrem diesjährigen Ranking "Best Global Brands" für Apple einen Rekord-Markenwert von 482 Milliarden US-Dollar berechnet, das ist ein Zuwachs von 18 Prozent innerhalb eines Jahres. Der iPhone-Hersteller scheint den Inflationsängsten und den Rezessionssorgen der Menschen auch weiterhin zu trotzen. Das zeigten auch die glänzenden Quartalszahlen des US-Konzerns im Oktober: Umsatz und Gewinn legten spürbar zu.