Die 100 wertvollsten Marken der Welt

Rang 2019 Rang 2018 Marke Markenwert in Mrd. $ Veränd. in % 1 1 Apple 234,24 9 2 2 Google 167,71 8 3 3 Amazon 125,26 24 4 4 Microsoft 108,85 17 5 5 Coca-Cola 63,37 –4 6 6 Samsung 61,1 2 7 7 Toyota 56,25 5 8 8 Mercedes-Benz 50,83 5 9 10 McDonald's 45,36 4 10 14 Disney 44,35 11 11 13 BMW 41,44 1 12 12 IBM 40,38 –6 13 11 Intel 40,2 –7 14 9 Facebook 39,86 –12 15 15 Cisco 35,56 3 16 17 Nike 32,38 7 17 18 Louis Vuitton 32,22 14 18 19 Oracle 26,29 1 19 16 GE 25,57 –22 20 21 SAP 25,09 10 21 20 Honda 24,42 3 22 23 Chanel 22,13 11 23 24 American Express 21,63 13 24 22 Pepsi 20,49 –1 25 26 J P Morgan 19,04 8 26 27 Ikea 18,41 5 27 29 UPS 18,07 7 28 32 Hermès 17,92 9 29 25 Zara 17,18 –3 30 30 H&M 16,35 –3 31 34 Accenture 16,21 14 32 33 Budweiser 16,02 3 33 39 Gucci 15,95 23 34 31 Pampers 15,77 –5 35 35 Ford 14,33 2 36 36 Hyundai 14,16 5 37 28 Gillette 13,75 –18 38 37 Nescafé 13,61 4 39 51 Adobe 12,94 20 40 41 Volkswagen 12,92 6 41 45 Citi 12,7 10 42 42 Audi 12,69 4 43 49 Allianz 12,08 12 44 38 Ebay 12,01 –8 45 50 Adidas 11,99 11 46 47 AXA 11,83 6 47 46 HSBC 11,82 5 48 57 Starbucks 11,8 23 49 43 Philips 11,66 –4 50 52 Porsche 11,65 9 51 48 L'Oréal 11,59 4 52 40 Nissan 11,5 –6 53 44 Goldman Sachs 11,35 –4 54 54 HP 10,89 4 55 61 Visa 10,76 19 56 59 Sony 10,51 13 57 53 Kellogg's 10,42 –2 58 56 Siemens 10,26 1 59 58 Danone 9,92 4 60 62 Nestlé 9,53 7 61 55 Canon 9,48 –9 62 70 Mastercard 9,43 25 63 neu Dell 9,09 neu 64 60 3M 9,04 –1 65 66 Netflix 8,96 10 66 64 Colgate 8,82 2 67 69 Santander 8,52 13 68 67 Cartier 8,19 7 69 63 Morgan Stanley 8,19 –7 70 75 Salesforce 8 24 71 65 Hewlett Packard 7,91 –3 72 73 Paypal 7,6 15 73 72 Fedex 7 2 74 68 Huawei 6,89 –9 75 74 Lego 6,88 5 76 82 Caterpillar 6,79 19 77 80 Ferrari 6,46 12 78 71 Kia 6,43 –7 79 85 Corona 6,37 15 80 84 Jack Daniel's 6,35 13 81 76 Panasonic 6,19 –2 82 91 Dior 6,05 16 83 79 DHL 5,99 2 84 88 John Deere 5,88 9 85 78 Land Rover 5,86 –6 86 77 Johnson & Johnson 5,72 –8 87 neu Uber 5,71 neu 88 87 Heineken 5,63 4 89 99 Nintendo 5,55 18 90 90 Mini 5,53 5 91 81 Discovery 5,53 –4 92 92 Spotify 5,52 7 93 86 KFC 5,51 1 94 83 Tiffany & Co. 5,34 –5 95 98 Hennessy 5,3 12 96 94 Burberry 5,21 4 97 89 Shell 5,11 –3 98 neu Linkedin 4,84 neu 99 93 Harley-Davidson 4,79 –7 100 95 Prada 4,78 –1

Quelle: Interbrand