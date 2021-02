© Mercedes-Benz Die Werbung von Mercedes kommt bei den Leserinnen und Lesern der AMS an, etwa die Inszenierung der neue S-Klasse in Düsseldorf

Die Leserinnen und Leser von Auto Motor und Sport haben entschieden. Heute kürt das Magazin der Motor Presse Stuttgart die Best Cars 2021. Das Klassentreffen der Automobilindustrie findet allerdings wegen Corona nur digital statt. Der Wirkung der Ergebnisse wird das nicht schaden. Die Entscheidungen der Auto-Community bei den Best Cars gelten in der Automobilbranche als Seismograph. Das liegt nicht nur an der Wahl der Lieblingsautos, sondern vor allem an den Markenimages, die ebenfalls erhoben werden.