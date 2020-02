Die besten Autos 2020

Die Mercedes S-Klasse liegt in der Luxusklasse vorn

Gesamtwertung

Importeure

Damit bestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre: Trotz Dieselskandal bleibt die Wolfsburger Marke in den kompakten Klassen der Favorit vieler Autofahrer. Der Premiumtochter Audi gelingt es nur bei den kompakten SUVs, mit dem Q3 Sportback dem VW Tiguan den Rang abzulaufen. Damit schneiden die Ingolstädter im Wettbewerb der Premiumhersteller im Vergleich zu BMW (Platz 1 für 3er und 5er BMW) und Mercedes (Kategoriesieg für G-Klasse und S-Klasse) am schwächsten ab. Und fahren auch der Schwestermarke Porsche hinterher, deren Ikone 911 – fast schon traditionell – bei den Sportwagen und Cabrios allen davon fährt.In der Importeurswertung macht ebenfalls eine VW-Tochter die beste Figur:steht mit Octavia und Superb ganz vorne und sichert sich mit Fabia und Kamiq jeweils Rang 3. Ein Phänomen stellt Alfa Romeo dar: Mit Giulietta, Giulia und Stelvio schaffen es alle drei Modelle der Marke in ihren Kategorien in der Leserwahl auf den 2. Platz. Bei den Verkaufszahlen gibt die Premiummarke des FCA-Konzerns dagegen weltweit und in Deutschland ein desaströses Bild ab: Das KBA registrierte 2019 nur noch 4146 Zulassungen der Marke, fast ein Viertel weniger als im (schwachen) Vorjahr – und damit einen Marktanteil im Promillebereich.So langsam macht sich auch die Elektro-Offensive der Hersteller auf den Podiumsplätzen bemerkbar – allerdings weniger ausgeprägt, wie es der mediale Hype vermuten lässt. Kein E-Fahrzeug landet in der Lesergunst ganz oben, selbst E-Pionier, dessen Model S von 2015 bis 2018 bei den Luxusautos gewann, schafft es wie 2019 nur auf den 2. Platz. Volkswagens elektrischer Hoffnungsträger ID.3 verpasst in der Kompaktklasse auf auf Rang 4 knapp einen Medaille. Audi e-tron sowie die Plug-in-Hybride BMW i8 und Polestar 1 sichern sich in ihren Kategorien Bronze. Bemerkenswert ist der 2. Platz des elektrischen Porsche Taycan in der Mittelklasse.Die Best Cars derzählen zu den weltweit traditionsreichsten und größten Leserwahlen und genießen in der Branche einen guten Ruf als Seismograph. An der 44. Ausgabe beteiligten sich 102.974 Leser von Auto Motor und Sport per Postkarte oder online. Die Abstimmung erfolgte in elf Fahrzeugkategorien sowohl als Gesamtwertung und als Importeurswertung, die Ergebnisse werden notariell testiert. joz1. VW Up2. Abarth 595/6953. Fiat 500 / Smart1. VW Polo2. Audi A13. BMW i31. VW Golf2. Mercedes A-Klasse3. BMW Zweier Coupé1. BMW Dreier2. Mercedes C-Klasse3. Audi A5 Sportback1. BMW Fünfer2. Porsche Taycan3. Mercedes E-Klasse1. Mercedes S-Klasse2. Porsche Panamera3. Audi A81. Porsche 9112. Mercedes AMG GT3. BMW i81. Porsche 911 Cabrio2. BMW Z43. Mercedes AMG GT Roadster1. Audi Q3 Sportback2. VW Tiguan3. BMW X21. Mercedes G-Klasse2. BMW X53. Audi e-tron1. VW Multivan2. Mercedes V-Klasse3. BMW Zweier Active Tourer/Gran Tourer1. Abarth 595/6952. Fiat 5003. Škoda Citigo1. Mini2. Peugeot 2083. Škoda Fabia1. Škoda Octavia2. Alfa Romeo Giulietta3. Mazda 31. Škoda Superb2. Alfa Romeo Giulia3. Volvo S60/V601. Volvo S90/V902. Maserati Ghibli3. Polestar 11. Aston Martin Rapide S2. Tesla Model S3. Bentley Continental GT1. Alpine A1102. Ferrari F8 Tributo3. Bugatti Chiron1. Mazda MX-5 / RF2. Ferrari Portofino3. Jaguar F-Type Cabrio1. Range Rover Evoque2. Suzuki Jimny3. Škoda Karoq1. Lamborghini Urus2. Alfa Romeo Stelvio3. Volvo XC 901. Renault Espace2. Seat Alhambra3. Peugeot Traveller