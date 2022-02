© Mercedes-Benz Grammy-Preisträgerin Alicia Keys ist eines der Gesichter in der Kampagne für die neue S-Klasse. Das Flaggschiff des Sterns ist einer der Gewinner bei der Wahl der Best Cars 2022

Die Leserinnen und Leser von Auto Motor und Sport haben entschieden. Heute hat das Magazin der Motor Presse Stuttgart die Best Cars 2022 in einer virtuellen Präsentation verkündet. Wie im Vorjahr muss das Klassentreffen der Automobilindustrie wegen Corona in der digitalen Welt stattfinden. Diesmal wird die Preisverleihung als Roadtrip inszeniert. Insgesamt standen 386 Modelle in zwölf Kategorien zur Wahl.