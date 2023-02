© Porsche AG Der Porsche 911 begeistert immer wieder die Leserinnen und Leser von Auto Motor und Sport. Das Bild zeigt den Porsche 911 Dakar bei einem Winter-Event in Zell am See,

In der Stuttgart Messe ging am Donnerstagmittag die Verleihung der Best Cars zu Ende. Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte Auto Motor und Sport wieder der versammelten Autobranche in Präsenz ihre Zeugnisse verliehen. Traditionell bestimmen die Leserinnen und Leser des Magazins der Motor Presse Stuttgart die besten Autos des Jahres. Insgesamt waren 422 Modelle in 13 Kategorien zur Wahl gestanden. Und das brachte Überraschungen mit sich.