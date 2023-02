Imago

Lego ist die große Gewinnermarke der Branchenauszeichnung Best Brands 2023

Die Spielzeugmarke Lego ist der Gewinner der Branchenauszeichnung Best Brands 2023, die am Dienstagabend im Bayerischen Hof in München verliehen wurde. Die dänische Marke ist nicht nur der Gewinner der diesjährigen Markenauswertung "Best Brand Overall", sondern auch einer der drei Preisträger in der Kategorie "Best of the Best Brands". In dieser Kategorie haben die Initiatoren des Awards, hinter dem unter anderem die Agenturgruppe Serviceplan und das Marktforschungsunternehmen GfK stehen, die 20-jährige Historie ausgewertet.

Die besten Marken wurden in diesem Jahr in insgesamt drei Kategorien ausgezeichnet: Neben den "Best Brands Overall" und den "Best of the Best Brands"